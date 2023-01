Transports: le président de la Chambre de commerce de Dakar propose à l'Etat de revoir les 22 mesures

Sans rejeter les 22 mesures issues de la concertation interministérielle de lundi dernier suite à l’accident mortel de Sikilo qui a fait 41 décès et près de 100 blessés, le président de la Chambre de commerce de Dakar regrette une démarche unilatérale qui pourrait avoir des impacts négatifs sur le secteur des transports routiers et terrestres.



« La Commission "Transports" de la Chambre de commerce va travailler sur les 22 mesures pour proposer au Gouvernement des aménagements qui pourraient déboucher sur un consensus permettant de pouvoir sauvegarder les intérêts des transporteurs » indique le président Abdoulaye Sow entouré de son bureau.



Selon lui, le porte-bagage est indispensable dans le transport en commun. En lieu et place de son interdiction, il prône une limitation du poids des bagages qui sera définie d’un commun accord avec les différents acteurs. « Je ne crois pas qu’éliminer les porte-bagages soit une bonne mesure. Nous prônons une limitation du poids, mais surtout des négociations pour l’organisation du secteur et aussi la gestion administrative de tout ce qui est lié au véhicule notamment le permis de conduire, la visite technique, les pneumatiques. En outre, le débat doit être posé sur l’étroitesse des routes nationales. Une étroitesse qui favorise des accidents mortels » développe le président Abdoulaye Sow dans les colonnes du journal Le Témoin.



S’agissant donc de ce dossier de la sécurité routière, il pense que l’Etat doit ouvrir sur chacun des 22 points des négociations avec les acteurs du transport pour déboucher sur un consensus sauvegardant les intérêts de tout le monde.