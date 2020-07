Transports terrestres: ​Me Oumar Youm se fait l'avocat des chauffeurs et tire sur les transporteurs

Me Oumar Youm, dans la perspective de la nouvelle réforme en vue dans le secteur des transports terrestres, a promis d’être l’avocat des chauffeurs pour permettre à chacun d’eux de bénéficier d’ un contrat en bonne et due forme, d’être soumis à des horaires de travail décents et de pouvoir, une fois partis à la retraite, vivre de leurs droits. « Nous serons les avocats des chauffeurs pour que chaque travailleur puisse vivre de sa sueur. Jusqu’ici, la pratique la plus courante dans le secteur c’est le paiement au noir. Le chauffeur n’a pas une rémunération fixe, il peut être payé parfois à 40 mille ou même 25 mille francs, des fois il peut rester trois mois sans salaire. Ceci n’est pas normal car il ne doit pas y avoir quelqu’un qui travaille pour les autres et, en retour, ne bénéficie pas du fruit de son travail. C’est pourquoi, la réforme des transports est une nécessité. Il faut faire de sorte que tout transporteur qui emploie des gens puisse leur donner des contrats de travail avec un salaire bien défini. Nous allons combattre la situation actuelle même si cela va déranger certains, mais nous n’allons pas reculer », a martelé le ministre des Transports Terrestres dans les colonnes du journal Le Témoin.



Dans ce projet de réforme du secteur des Transports terrestres, la question du renouvellement des licences connaîtra une nouveauté à travers l’obligation qui sera faite désormais aux transporteurs de présenter les contrats des employés s’ils veulent qu’on leur renouvelle leurs licences. « Dans cette perspective, nous allons fixer le temps de travail et de repos des chauffeurs. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait des gens qui travaillent du matin au soir sans pour autant se reposer. Dans ces conditions pitoyables, s’il y a un accident le responsable c’est le transporteur mais aussi l’autorité qui regarde faire », a pesté Me Oumar Youm. …



Me Youm regrette aussi l’indiscipline des chauffeurs

Si Me Oumar Youm, a fait le pari d’être l’avocat des chauffeurs. Il n’a pas pour autant manqué de relever des griefs tenaces à l’endroit des chauffeurs. Des griefs se rapportant notamment à leurs comportements. «Les chauffeurs, à leur tour, doivent être des personnes exemplaires. Mais quelqu’un qui vient avec des haillons, qui est mal habillé, avec un accoutrement bizarre, c’est normal qu’il ne puisse pas obtenir en retour le respect qu’il devrait mériter. La loi prend en charge la formation continue pour chaque 6 mois et le port vestimentaire. Aujourd’hui, les enquêtes ont démontré que 90 % des accidents sont causés par le comportement des chauffeurs » a déploré le Ministre.



Lors de la cérémonie de jeudi, le ministre des Infrastructures, qui a relevé la résilience des acteurs des Transports terrestres, après avoir salué la mémoire des pionniers locaux, a demandé aux chauffeurs de ne pas baisser les bras face à une maladie qui est toujours là. L’aide alimentaire en question se compose de 14 mille kits alimentaires, globalement. Aux acteurs de la gare de Mbour, Oumar Youm a remis 582 kits, pour chauffeurs et rabatteurs de passagers communément désignés sous le vocable de « coxeurs », soit une valeur de 23 millions de francs.



Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, soucieux de la santé de la communauté face à la propagation du nouveau coronavirus, a invité les différents acteurs à faire preuve de responsabilité par l’observation stricte des mesures barrières aussi bien chez les professionnels du transport que chez les usagers. Il faut noter que cette exigence a constitué l’un des trois objectifs de la visite du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement hier à la gare routière de Mbour où la nouvelle loi d’orientation et d’organisation des transports terrestres a été exposée de fond en comble aux professionnels du secteur qui ont bien pris note. Ces derniers, par la voix de leur porte-parole, M. Pierre Gomis dit Mbakhane, ont exprimé toute leur gratitude à leur hôte pour cet appui de l’Etat en denrées alimentaires de première nécessité offertes à 582 parmi eux…