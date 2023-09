Travailleurs des collectivités territoriales : l’intersyndicale annonce la poursuite de la grève

L’intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales se félicite de la sortie du ministre des Collectivités territoriales de l’Aménagement et du Développement des territoires, Mamadou Talla, sur le paiement des sommes dues aux 4021 agents. Nombre insuffisant pour les syndicalistes car selon eux, il faut régler le problème des 8858 concernés pour ne pas créer de la frustration. Les syndicalistes menacent de poursuivre la grève.



« Il n’en est rien. Le mot d’ordre, qui court depuis trois semaines, sera reconduit lundi prochain. Nous avons suivi notre ministre de tutelle Mamadou Talla qui a parlé du dossier des augmentation concernant les 4021 travailleurs qu’il a déclaré qu’ils doivent être payés incessamment. On ne doit pas se limiter aux 4021 travailleurs. Pour rappel, les 8858 travailleurs dont les dossiers ont été entretemps régularisés. Nous n’allons pas négocier pour les 4021 travailleurs certifiés, nous allons négocier pour qu’ils puissent prendre en compte les 8858 qui sont tous en règle », a dit Ndiaga Diop, le porte-parole des grévistes sur les ondes de la RFM.



Qui ajoute : «Nous nous sommes concertés. Soit on intègre les 8858 travailleurs pour les paiements annoncés, sinon on va continuer la grève.»