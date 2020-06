Travaux d’éclairage de Diffuseurs sur l’Autoroute de l’Avenir et fermeture de Bretelles: les sorties et entrées de secours pour les usagers

Dans le cadre des Travaux d’éclairage de diffuseurs sur l’Autoroute de l’Avenir, Eiffage Concessions informe les usagers de la fermeture des Bretelles de Rufisque-Ouest du 15 au 21 juin 2020 de 23 heures à 05 heures du matin.



Toutefois, l’Autoroute de l’Avenir a prévu des sorties et entrées pour ses usagers pour anticiper sur les désagréments que pourrait causer la fermeture desdites Bretelles. Ainsi pour rejoindre Rufisque-Ouest et Cap Des Biches, il faudra prendre la Sortie 7 de Thiaroye.

Et pour rejoindre Dakar, il faudra prendre l’entrée A1 Keur Massar...(voir image pour plus de détails).