Travaux d’extension du TER : aucun train en circulation durant le week-end des 13 et 14 décembre 2025



Dans le cadre du projet d'extension du Trains Express Régional (TER) jusqu'à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) piloté par l'APIX, des travaux de raccordement des nouvelles infrastructures doivent être réalisés.
 
A cet effet, les services du TER informent le public que ces opérations nécessiteront l'interruption du trafic « aucun train ne circulera les samedi 13 et dimanche 14 décembre ».
 
Les usagers sont ainsi invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour organiser leurs déplacements durant cette période.
 
Moussa Ndongo

Mardi 2 Décembre 2025 - 18:00


