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Basketball Africa League : L’ASC Ville de Dakar s’incline face au Club Africain (79-85)



Basketball Africa League : L’ASC Ville de Dakar s’incline face au Club Africain (79-85)
L’ASC Ville de Dakar a débuté la Conférence Sahara de la Basketball Africa League par une défaite face au Club Africain (79-85), ce vendredi à l’issue d’un match disputé au Complexe Prince Moulay Abdellah. 

Le FUS de Rabat a largement battu JCA Kings de la Côte d'Ivoire (85-55).
 
Les représentants sénégalais tenteront de se relancer ce dimanche 26 avril à 14h GMT contre Al Ahly SC, lors de la deuxième journée.

De son côté, Al Ahly affrontera le Club Africain ce samedi à 17h GMT. JCA Kings de la Côte d'Ivoire joue contre les Nigérians de Maktown Flyers à 14h GMT.  

 
Pour rappel, les quatre premières équipes de cette conférence, composée de six clubs, se qualifieront pour les playoffs de la BAL.
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Moussa Ndongo

Vendredi 24 Avril 2026 - 22:34


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