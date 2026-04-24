Basketball Africa League : L’ASC Ville de Dakar s’incline face au Club Africain (79-85)

L’ASC Ville de Dakar a débuté la Conférence Sahara de la Basketball Africa League par une défaite face au Club Africain (79-85), ce vendredi à l’issue d’un match disputé au Complexe Prince Moulay Abdellah.
Le FUS de Rabat a largement battu JCA Kings de la Côte d'Ivoire (85-55).
Les représentants sénégalais tenteront de se relancer ce dimanche 26 avril à 14h GMT contre Al Ahly SC, lors de la deuxième journée.
De son côté, Al Ahly affrontera le Club Africain ce samedi à 17h GMT. JCA Kings de la Côte d'Ivoire joue contre les Nigérians de Maktown Flyers à 14h GMT.
Pour rappel, les quatre premières équipes de cette conférence, composée de six clubs, se qualifieront pour les playoffs de la BAL.
Le FUS de Rabat a largement battu JCA Kings de la Côte d'Ivoire (85-55).
Les représentants sénégalais tenteront de se relancer ce dimanche 26 avril à 14h GMT contre Al Ahly SC, lors de la deuxième journée.
De son côté, Al Ahly affrontera le Club Africain ce samedi à 17h GMT. JCA Kings de la Côte d'Ivoire joue contre les Nigérians de Maktown Flyers à 14h GMT.
Pour rappel, les quatre premières équipes de cette conférence, composée de six clubs, se qualifieront pour les playoffs de la BAL.
Autres articles
-
Roland-Garros: le double tenant du titre Carlos Alcaraz déclare forfait
-
Dakar : le président de la Fédération de football reçoit Ridha Nebais, Ambassadeur d’Algérie
-
🛑Direct | Point de presse du lutteur Diop 2
-
Forfait pour le reste de la saison : Lamine Yamal brise le silence
-
Sport en 2026 : le Sénégal participe à 13 compétitions internationales sur les 16 inscrites à son agenda