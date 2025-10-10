Tribunal de Dakar : La DNLT défère un individu pour escroquerie au visa

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux frontières, a interpellé un individu ce 6 octobre 2025 et l’a conduit devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar pour « escroquerie au visa ».





Selon la Police nationale, cette procédure fait suite à une plainte déposée par une victime accusant le mis en cause de lui avoir soutiré deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA. Cette somme lui avait été demandée en échange de la promesse de lui obtenir un visa d’entrée pour les États-Unis d'Amérique.



L'enquête a révélé que le suspect se trouvait potentiellement aux États-Unis. Une demande de recherches aux frontières a été immédiatement émise pour localiser et interpeller l'individu.



Le dispositif a porté ses fruits : le 3 octobre 2025, le mis en cause a été intercepté par le Commissariat spécial de Karang alors qu’il tentait de regagner le territoire national en provenance des États-Unis, en transitant par la Gambie.



Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, l’individu a reconnu avoir réceptionné le montant de 2 500 000 FCFA pour organiser le voyage du plaignant vers les États-Unis.



Toutefois, il a tenté de minimiser son rôle en niant s’être engagé à fournir un visa, affirmant n'avoir promis qu'une simple lettre d’invitation. Cet argument n'a pas été jugé convaincant par les enquêteurs.

L’individu a été formellement déféré pour répondre des charges d'escroquerie au visa.