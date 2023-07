Tribunal de Dakar: le Juge décerne 15 mandats de dépôts à Cheikh Omar Bamba Diop de Pastef et Cie

Les personnes interpellées le 25 juin 2023 dernier à la cité Keur Gorgui ont été placées sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet.



Arrêtés en même temps que les députés de Pastef (Cheikh Thioro Mbacké et Cie) qui ont été libérés après 24 heures de garde à vue, les quinze autres interpellés sont envoyés en prison. Selon le journal « Les Echos » qui donne l’information, le dossier a été d’ailleurs confié au juge du 2e cabinet qui a placé sous mandat tout ce beau monde ce mardi après plusieurs retours de parquet.



Ils sont poursuivis pour actes et manœuvres de nature à provoquer des troubles et participation à une manifestation non autorisée. Il s’agit des nommés de Cheikh Omar Bamba Diop, Augustin Nazaire Diédhiou, Yaya Coly, Pape Almamy Sané, Nguissaly Diouf, Almamy Dramé, Ousmane Diédhiou, Amdy Moustapha Mbacké, Khalifa Sano, Amadou Lamine Ndao, Karim Diallo, Assadou Aidara, Pathé Traoré Bacary Dialang et Mouhamed Diouf. Au total quinze personnes emprisonnées.



Après la décision du juge, Me Abdy Nar Ndiaye, avocat des prévenus n’a pas pu cacher sa colère : « Ces placements sous mandat de dépôt sont arbitraires. C’est illégal. On a arrêté 19 individus, dans les mêmes circonstances, pour les mêmes faits. On libère quatre parce qu’ils ont sont des députés et on envoie le reste en prison. C’est arbitraire, c’est contraire à la loi » a déclaré la robe noire à sa sortie de la salle.



Pour rappel, ces individus ont été arrêtés aux alentours de la cité Keur Gorgui le dimanche 25 juin 2023 suite à un rassemblement interdit par le préfet de Dakar de la coalition Yewwi Askan Wi pour enlever les blocus devant la maison de Ousmane Sonko le leader de Pastef Les Patriotes.