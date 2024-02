Tribunal de Dakar : le lutteur Gris 2 condamné à deux ans de prison avec sursis

Maodo Dione, également connu sous le nom de Gris 2 a été a été jugé ce jeudi au tribunal de Dakar et condamné à deux ans de prison avec sursis. Il devra verser à la partie civile la somme de 500.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Le lutteur Gris 2 était poursuivi pour « collecte de données et diffusion de données, menaces et injures par le biais d'un système informatique ».



L'origine de cette affaire remonte à décembre 2023, lorsque Gris Bordeaux, le grand frère de Gris 2 et troisième « Tigre » de Fass, a été accusé de vol de parfum de luxe par une femme résidant en France. La valeur des parfums était estimée à 3 millions de FCfa, selon les déclarations de la plaignante lors d'un live sur Facebook.



La tension s'est intensifiée lorsque Gris 2 a pris la défense de son frère, proférant des menaces de mort à l'accusatrice dans une vidéo. La plaignante, établie en France, avait déposé une plainte à la Dsc par procureur, déclenchant ainsi l'intervention des autorités.



Après avoir été entendu et relâché lors de l'enquête préliminaire, Gris 2 a été convoqué à nouveau devant le procureur de la République suite à un soit-transmis émis lundi. Les hommes du Commissaire Kandé, responsables de l'enquête, ont transmis leur rapport au parquet de Dakar, marquant une nouvelle étape dans l'affaire.



Le lutteur a été déféré lundi dernier au parquet par la Division spéciale de cybersécurité de la police nationale.