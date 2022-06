Tribunal de Dakar: le procès de Déthié Fall et Mame Diarra Fam renvoyé au 27 juin

Le Tribunal des Flagrants délits de Dakar vient de renvoyer le procès de Déthié Fall et de Mame Diarra Fam jusqu'au 27 juin prochain. Les deux sont poursuivis pour "participation à une manifestation non autorisée et trouble à l’ordre public".



La raison avancée par la Cour est "une audience spéciale" pour juger le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi, la députée de la diaspora Mame Diarra Fam ainsi que les autres manifestants arrêtés le 17 juin dernier qui sont au nombre de 84.



Le juge des Flagrants délits considèrent que la salle est trop petite pour contenir tous les accusés.