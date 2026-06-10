Tribunal de Dakar : le procès entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko renvoyé au 22 juillet

Le tribunal de grande instance de Dakar a été renvoyé au 22 juillet 2026 l'affaire opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko. Ce report a été accordé à la demande des avocats de l'ancien Premier ministre, afin de leur permettre de répondre aux conclusions déposées.



Pour rappel, Mame Mbaye Niang a assigné l’ancien Premier ministre pour annulation de mutation frauduleuse d’un bien immobilier. Il demande la réinscription à son nom de la villa d’Ousmane Sonko située à la Cité Keur Gorgui afin de recouvrer les 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts que la justice lui a accordés.



Ousmane Sonko a été condamné définitivement à deux mois ferme et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à Mame Mbaye Niang. Fort de cette décision, ce dernier a tenté d’exécuter le jugement. Mais il s’est heurté à un obstacle : le droit au bail de la villa située au lot n°R/17, sur un terrain de 264m2 à la Cité Keur Gorgui, aurait été transféré au nom de la famille du leader de Pastef.



Pour Mame Mbaye Niang et ses conseils, cette mutation est une manœuvre délibérée visant à organiser l’insolvabilité d’Ousmane Sonko et à soustraire le bien à toute saisie. Ils soupçonnent l’ancien ministre d’avoir sciemment transféré la maison pour échapper à l’exécution de la condamnation pécuniaire.



L’affaire avait été évoquée une première fois avant d’être renvoyée au 10 juin. Le renvoi avait permis aux avocats de Mame Mbaye Niang de préparer leur réplique aux écritures déposées par la défense d’Ousmane Sonko.