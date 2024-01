Tribunal de Dakar : un chauffeur et son ex-épouse écopent de 3 mois avec sursis pour mise en danger de la vie d'autrui

Talla Samb, chauffeur de profession, et son ex-épouse ont été condamnés à trois (3) mois de prison avec sursis par le juge des flagrants délits de Dakar. Les chefs d'accusation incluaient « mise en danger de la vie d'autrui, défaut de permis de conduire, et défaut de maîtrise ». Ce, à la suite d’un incident survenu lors d'une tentative de reconquête amoureuse.



Le mis en cause s'était lancé dans une entreprise de reconquête de son ex-épouse avec détermination. L’Observateur relate que dans cette quête, le sieur Samb a confié les clés d'un véhicule de service pour une promenade en amoureux. Cependant, l'ex-épouse, ne disposant pas de permis de conduire, a fini par percuter plusieurs véhicules, entraînant des poursuites judiciaires.



Le couple a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, où ils ont été jugés pour les infractions précitées. Devant le juge, Talla Samb a reconnu avoir incité son ex-épouse à conduire le véhicule de service. De son côté, Téné, l'ex-épouse, a expliqué que celui-ci l'avait encouragée à prendre le volant, lui promettant protection en cas d'accident. Elle a également mentionné une erreur sur sa carte d'identité concernant son permis de conduire.



Le parquet a requis l'application stricte de la loi, soulignant la gravité des infractions commises. Le tribunal a finalement condamné Talla Samb et son ex-épouse à 3 mois de prison avec sursis.