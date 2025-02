Tribunal de Ziguinchor : le parquet requiert 1an de prison dont 3 mois ferme contre Ahmeth Ndiaye l'ingénieur qui s’est introduit chez Sonko

Le procès d'Ahmeth Ndiaye, le gars qui s’est introduit chez le Premier ministre Ousmane Sonko aux HLM Néma de Ziguinchor s’est tenu ce mardi au tribunal des flagrants délits de Ziguinchor. Le tribunal a mis en délibéré, au mardi 25 février 2025, après comparution, le procureur de la République a requis la peine d’un (1) an de prison dont trois (3) mois ferme, pour agression, intrusion dans un domicile privé et injures publiques à l’endroit de la famille du chef du gouvernement.



Par ailleurs, l’accusé a nié s’être présenté sur les lieux avec une arme.



