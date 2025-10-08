Tribunal : le procureur requiert deux ans de prison dont un an ferme contre Abdou Nguer

Le parquet a rendu son réquisitoire dans le procès du chroniqueur Abdou Nguer, jugé ce mercredi, pour "offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles". Le ministère public a demandé une peine de deux ans d'emprisonnement contre le chroniqueur, dont un an ferme. À cette peine d'emprisonnement s'ajouterait une amende de 500 000 francs CFA.



Dans le même dossier, le procureur a également requis une condamnation contre son co-prévenu Amadou Ndiaye, dont la participation aux faits reprochés a été établie durant les débats. La peine demandée à son encontre est de six mois d'emprisonnement ferme, accompagnée d'une amende de 100 000 francs CFA.