PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tribunal : le procureur requiert deux ans de prison dont un an ferme contre Abdou Nguer



Le parquet a rendu son réquisitoire dans le procès du chroniqueur Abdou Nguer, jugé ce mercredi, pour "offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles". Le ministère public a demandé une peine de deux ans d'emprisonnement contre le chroniqueur, dont un an ferme. À cette peine d'emprisonnement s'ajouterait une amende de 500 000 francs CFA.

Dans le même dossier, le procureur a également requis une condamnation contre son co-prévenu Amadou Ndiaye, dont la participation aux faits reprochés a été établie durant les débats. La peine demandée à son encontre est de six mois d'emprisonnement ferme, accompagnée d'une amende de 100 000 francs CFA.
Cécile Sabina Basène

Mercredi 8 Octobre 2025 - 16:15


