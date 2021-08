Tricherie au bac : Un directeur d'école incriminé à Pekesse

On en sait davantage sur l’identité du présumé cerveau arrêté dans l’affaire de la triche au bac au centre d’examen de Pékesse, situé le département de Tivaouane, région de Thiès.



Selon les informations du quotidien « L’Observateur », il s’agit de M. Touré, le Directeur et propriétaire de l’école Diaz School, sise au quartier Sahm Notaire de Guédiawaye. « Il n’en est pas à son coup d’essai », rapporte le journal.



Lors de l’examen du bac 2019, M. Touré a été arrêté pour une affaire de tricherie, avant d’être libéré. De même que pour l’examen du BFEM de l’année dernière pour laquelle il a été pris en flagrant délit de tricherie sans aucune sanction.



Le 31 juillet 2021, au centre d’examen de Pékesse, 15 candidats libres (14 filles et 1 garçon) ont été pris en flagrant délit de triche au Bac. La gendarmerie alertée, a fouillé le centre d’examen. Les 15 candidats tricheurs ont été surpris avec des feuilles ou téléphones contenant les épreuves de philosophie corrigées.