Trois hommes condamnés à mort en Somalie grâce à la technologie ADN

Cette peine avait été prononcée par une haute cour et une cour d'appel.



Les autorités affirment qu'elles se sont appuyées pour la première fois sur la technologie de l'ADN pour condamner les suspects.



C'est un cas de viol qui avait provoqué la colère et la détresse des femmes et des jeunes de la région et d'autres régions de la Somalie.



Aisha Ilyaas Aden avait 12 ans lorsqu'elle a été kidnappée, violée en bande et tuée fin février 2019.