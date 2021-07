Tunisie : au moins 40 migrants secourus par les garde-côtes

Au large des côtes tunisiennes, au moins 40 migrants ont été secourus mercredi après que le bateau dans lequel ils se trouvaient est subit une panne de moteur.



Selon le Croissant-Rouge une organisation humanitaire, le bateau à destination de l’Italie contenait une centaine de personnes.



Parmi les naufragé au large de la ville de Médenine , seulement 40 ont accepté d’être secourus par les garde-côtes tunisiens. Les autres ont choisi quant eux ont choisi de rester sur le navire pour essayer de réparer le moteur du bateau.



"Nous avons quitté la Libye sur le chemin de l’Italie, le moteur du bateau s’est brisé, le capitaine du navire ne savait plus comment naviguer. Les autorités tunisiennes nous ont secourus, ils nous ont amenés en Tunisie et ont fourni des soins de santé a tous. Ici, nous allons rester en quarantaine pendant 14 jours" témoigne Mohamed Moujahed, un rescapé soudanais.



Les migrants venaient d’Erythrée, d’Egypte, de Tunis, du Maroc, de Guinée, du Soudan et du Pakistan. Ces derniers jours, des dizaines de corps de migrants noyés ont été récupéré par des pêcheurs et les autorités navales tunisiennes ont récupéré des dizaines de corps de migrants noyés et en ont secouru plus de 160 autres.



