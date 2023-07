Tunisie: des centaines de réfugiés soudanais demandent l'aide aux organisations humanitaires

Des affrontements entre des migrants et des habitants ont éclaté, mardi 4 juillet, dans plusieurs quartiers de Sfax, la deuxième ville du pays. Des heurts à coups de jets de pierres avaient déjà opposé dimanche soir des migrants africains à des habitants, lors desquels des véhicules et des logements avaient été endommagés. On dénombre un mort. Sur les réseaux sociaux, des centaines de réfugiés soudanais demandent l'aide aux organisations humanitaires et internationales pour les protéger des attaques et de la violence des citoyens tunisiens à Sfax.

Salif SAKHANOKHO

