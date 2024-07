Tunisie : des élections présidentielles annoncées pour octobre

La Tunisie organisera des élections présidentielles le 6 octobre prochain. C'est un communiqué de la présidence tunisienne qui l'a annoncé mardi sans préciser si le président Kais Saied brigue un nouveau mandat lors de ce scrutin.



Kaïs Saïed, 66 ans et au pouvoir depuis 2019 dirige la Tunisie d'une main de fer depuis qu'il s'est octroyé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021, en limogeant son Premier ministre suivi du gel du Parlement.



Une nouvelle constitution est en vigueur en Tunisie depuis 2022 sur décision du président de la République. Ce qui en rajoute au balbutiement de la jeune démocratie du pays initiateur du printemps arabe en 2011 qui a emporté le président Zine El Abidine Ben et secouer toute la région.

La date de la prochaine élection est indiquée par décret présidentiel alors que les principaux opposants sont incarcérés, notamment le chef du parti islamo-conservateur Ennahdha, Rached Ghannouchi, et la présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi.



La grave crise politique que traverse la Tunisie depuis le coup de force de Kais Saied se double de graves difficultés économiques avec une croissance poussive (environ 2 %), un taux de pauvreté en hausse (4 millions de Tunisiens sur 12 millions d’habitants) et un chômage très élevé (15 %).