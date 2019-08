Tunisie : le Premier ministre délègue ses pouvoirs pour faire campagne

Youssef Chahed a finalement trouvé un compromis pour clore le débat de ceux qui l’accusaient d’utiliser les ressources de l’Etat à des fins électoralistes, en étant à la fois candidat à la présidentielle et chef du gouvernement.



Il ne démissionne pas car cela revient à faire démissionner tout son gouvernement et donc à entraîner un processus de nouvelles nominations et de vote de confiance au Parlement, qui prend du temps avec une échéance électorale à moins d’un mois.



Youssef Chahed a annoncé cette passation dans une allocution télévisée jeudi soir, disant vouloir que « tous les candidats aient les mêmes chances ». Le « pays traverse une période délicate et n’est pas en mesure de supporter les négociations pour constituer une nouvelle équipe gouvernementale », a-t-il déclaré. Il a donc délégué provisoirement ses pouvoirs, le temps de la campagne électorale et du scrutin.



Cette passation s’inscrit dans une stratégie de pré-campagne bien rodée, puisque depuis le début de la semaine, Youssef Chahed a entrepris de prouver sa bonne foi en tant que candidat à la présidentielle. Il a par exemple publié sa quittance d’impôts et aussi renoncé à la nationalité française, sa seconde nationalité.



Avec cette passation, la Tunisie se retrouve à la veille des élections dans une situation assez exceptionnelle, avec trois présidences intérimaires : celle de la présidence de la République, celle de l’Assemblée et désormais celle du gouvernement.