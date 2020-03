Tunisie: un premier décès dû au coronavirus

Rentrée deux jours auparavant de Turquie, cette Tunisienne de 72 ans s’était placée en auto-isolement conformément aux demandes des autorités pour tout voyageur arrivant de l’étranger. Rencontrant des difficultés respiratoires, cette dame, atteinte de plusieurs maladies chroniques, est morte avant son arrivée à l’hôpital.



Les tests post-mortem ont permis de confirmer qu’il s’agissait du Covid-19. Les autorités testent peu, à peine plus de 600 personnes, et elles ont détecté 39 cas de coronavirus, en majorité revenant de l’étranger ou proches de personnes rentrant essentiellement d’Italie et de France.



Le patient numéro 1, annoncé positif le 2 mars, a quitté l’hôpital ce jeudi, guéri. Conscientes de la fragilité du système de santé, les autorités ont pris des mesures fortes très tôt, alors que seule une vingtaine de cas avait été identifiée. Le pays, qui ne compte que 3 lits de réanimation pour 100 000 habitants, avec de très fortes disparités régionales, a fermé tôt ses frontières aériennes et maritimes, à l’exception de vols de rapatriement. Un couvre-feu est en vigueur entre 18h et 6h du matin, les rassemblements proscrits durant la journée, les mosquées fermées, les bars et restaurants ont des horaires limités. Et la possibilité d’un confinement à domicile est désormais envisagée.