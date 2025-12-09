Turquie : Alassane Ndao placé en détention provisoire dans l’affaire des paris illégaux

Quelques semaines après avoir été suspendu douze mois par la Fédération turque de football (TFF) pour des activités de paris illégaux, la situation d’Alassane Ndao s’est encore compliquée. Ce lundi 8 décembre 2025, un tribunal d’Istanbul a ordonné le placement en détention provisoire de plusieurs acteurs du football turc, dont l’ailier sénégalais de Konyaspor.



Selon les médias turcs, 11 footballeurs de première et deuxième division ont été concernés par cette mesure. Neuf d’entre eux sont accusés d’avoir parié sur des matchs impliquant leur propre équipe, une infraction grave aux règles d’éthique sportive. Parmi les cinq joueurs de Süper Lig cités figure Alassane Ndao, déjà sanctionné le 13 novembre par la Commission de disCette fois, l’affaire prend une dimension judiciaire. Aux côtés du Sénégalais, on retrouve notamment Metehan Baltacı (Galatasaray) et Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), ce dernier accusé d’avoir parié via un intermédiaire. Le tribunal a également ordonné la détention de plusieurs dirigeants, dont les présidents de deux clubs de troisième division soupçonnés de s’être entendus sur le résultat d’une rencontre lors de la saison 2023-2024. Dans le même dossier, dix-neuf personnes ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire, dont quatre joueurs de Süper Lig. Les investigations se poursuivent et pourraient aboutir à de nouvelles poursuites en fonction des éléments recueillis.



Pour Alassane Ndao, ce placement en détention provisoire représente une nouvelle étape particulièrement difficile. Lui qui se trouvait au Sénégal au moment de l’annonce de sa suspension, et dont Konyaspor avait déposé un recours pour contester la décision de la TFF, voit désormais son cas glisser du terrain disciplinaire au volet pénal. Son avenir sportif apparaît plus incertain que jamais en attendant la suite de la procédure et les conclusions des juges turcs.



Avec Wiwsport