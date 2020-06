Göztepe de Lamine Gassama et Alanyaspor de Papiss Cissé ont fait match nul 3-3 lors de la 29e journée de Super League. Papiss Cissé a inscrit un doublé pour porter son compteur buts en championnat à 19.



Papiss Cisse a marqué le deuxième but d’Alanyaspor à la 45e minute ainsi que le 3e à la 64e minute avant que Göztepe n’égalise à la 90e minute.



Alanyaspor avec 45 points perd une place au classement au profit de Fenerbahçe et occupe la 7e place.



Papiss Cissé avec 19 buts inscrits en championnat occupe toujours la 2e place du classement des buteurs derrière Alexander Sørloth également buteur ce samedi avec Trabzonspor et qui pointe à 20 buts.



Avec Wiwsport