UCAD: Conférence de presse mercredi du SAES-FASTEF pour dénoncer la situation regrettable des contractuels

Le Syndicat autonome de l'Enseignement du supérieur section (Saes) de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), organise une conférence de presse, mercredi 15 janvier 2020. La rencontre aura lieu à l’Amphi Kocc Barma de la dite Faculté à partir 10 heures (Gmt).



Dans un communiqué, les membres dudit syndicat annoncent qu’ils comptent « informer l’opinion publique nationale de la situation regrettable concernant la Formation à Distance (FAD) des enseignants contractuels et vacataires dans les établissements du moyen et du secondaire ».



À les en croire, « l’Etat commande une formation sans prévision budgétaire ». Et, pestent-ils : « Cet amateurisme du Ministère de l’Enseignent Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a pour conséquences majeures ».



Il s’agit selon eux, « le risque de faire perdre une année de carrière à plus de 900 enseignants des établissements du moyen et du secondaire. Le blocage d’une formation déroulée par les enseignants de la FASTEF qui attendent le paiement d’un service effectué en juillet 2019 ».



« La section FASTEF-SAES constate que les promesses de paiement du Ministre de l’Enseignent Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, après les multiples appels et rappels du Bureau National du SAES, ne sont que divertissement, car aucune réalisation concrète n’a eu lieu à ce jour », renseigne la même source.



Ces enseignants formateurs « qui se sacrifient dans des conditions parfois difficiles et notamment du fait de l’intensification du travail » sont d’avis que « la perte d’une année de carrière des personnels formés et le service effectué depuis plus 5 mois ne se paieront pas de mots simples ». Pour éviter cela, « exigent le paiement immédiat du service effectué ».