UCAD: le Conseil académique décide de poursuivre l’année avec des cours en ligne

Le Conseil académique de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, qui s'est réuni le lundi 12 juin 2023 sous la présidence du Recteur, Professeur Ahmadou Aly Mbaye, a décidé que l’année universitaire 2022/2023 va se poursuivre avec des cours en ligne pour les étudiants,



« Après examen et analyse de la situation résultant du saccage et de la destruction d'infrastructures pédagogiques et du parc automobile de toute l'Université, le jeudi 1 juin 2023, et soucieux de sauvegarder les acquis du processus de régularisation du calendrier universitaire, le Conseil a pris la décision suivante : la reprise des activités pédagogiques (cours, TP, TD) sous format d'enseignement à distance », lit-on dans le communiqué de la Direction de communication de l’UCAD.



Le calendrier universitaire a été ainsi établi pour le reste de l’année: « du 15 juin au 15 juillet 2023 : premier semestre ; du 24 juillet au 31 octobre 2023 : second semestre ; début novembre 2023 : début de l'année académique 2023-2024 ».



Aussi, souligne le document, « les modalités pratiques de ce basculement intégral seront précisées par les établissements. Les étudiants peuvent bénéficier d'une assistance technique pour l'activation des comptes institutionnels en envoyant un email à l'adresse (support@ucad.edu.sn) ».