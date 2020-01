UCAD: trois étudiants écroués pour prostitution masculine

Une rocambolesque histoire de prostitution masculine a été appelée devant la barre des flagrants délits du tribunal Hors Classe de Dakar, mardi 31 décembre 2019. Trois étudiants ont été arrêtés pour incitation à la débauche et non inscription au fichier sanitaire et social. En langage clair, P. C. Dieng, B. Guèye et A. A. Kennet, étudiants à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), sont poursuivis pour prostitution masculine.



Les prévenus ont été condamnés à 18 jours de prison ferme. Selon le quotidien, L'As "les policières se sont faites passer pour des clientes pour une séance érotique dans un hôtel, pour un prix de 20 000 F la passe, afin de les arrêter."