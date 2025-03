UCAD : un incendie dans une chambre d’étudiant causé par du gaz butane

Un incendie s’est déclaré mardi 18 mars 2025 dans une chambre d’étudiant au sein du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), provoquant de dégâts matériels. Selon un communiqué publié par la direction de l’établissement, le feu aurait été causé par l’utilisation de gaz butane dans les logements étudiants, une pratique strictement interdite sur le campus.



« La direction du COUD informe qu’un incendie, survenu dans une chambre d’étudiants, a entraîné des dégâts. Cet incident grave rappelle l’impérieuse nécessité de respecter les règles de sécurité en vigueur », peut-on lire dans le communiqué.



Les autorités universitaires ont rappelé que l’utilisation de gaz butane dans les chambres est formellement prohibée et que tout manquement à cette règle sera sanctionné conformément à la réglementation.



Face à ce risque récurrent, la direction du COUD a lancé un appel à la vigilance et à la responsabilité collective. « Pour garantir la sécurité de tous, nous en appelons à la compréhension et au respect strict des règles de sécurité et de bon voisinage sur le campus », a-t-elle insisté.