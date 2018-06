UJTL : «Touba appartient au PDS et son candidat est Karim Wade.»

L'Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) de Touba déclare que des lobbies sont en train de manipuler au sein même de la confrérie mouride pour forger un candidat. Selon leur Secrétaire général, c’est une peine perdue, car dit-il, « Wade a déjà signé un pacte de fidélité avec Touba ». Ces jeunes ont déclaré que leur seul et unique candidat demeure Karim Wade.



«Depuis un certain moment, on a remarqué un débat qui tourne autour de la confrérie mouride. Et ce que nous déplorons, c’est qu’il y a une manipulation autour de la confrérie pour forger un candidat. Nous dénonçons ces lobbis, car, Abdoulaye Wade depuis son opposition, jusqu’au pouvoir, il a tout fait pour la confrérie. Il a même signé un pacte de fidélité avec la confrérie », dénonce Mame Moktar leur porte-parole.



Selon lui, «si ces lobbies tentent de forger un candidat, nous le déplorons et nous appelons la population à faire preuve de distinction. Je fais allusion au propos de Cheikh Moussa Ka et de Serigne Mbaye Diahaté. Touba a déjà choisi, il a un candidat, c’est Karim Wade ».