URGENT - Babacar Niang témoin des faits conteste le bilan des autorités: "il y a plus de 4 morts"

Babacar Niang, habitant de Ouagou Niayes 2 était sur les lieux quand le drame est survenu sur les Îles Madeleine. Noir de colère, il déplore la "fausse communication et la censure" des autorités sur le bilan du chavirement de la pirogue. Selon lui, les personnes sauvées ne font même pas 35 personnes. Il ajoute qu'il y a plus de quatre (4) morts et que les autorités ont failli à leur devoir de vérité vis-à-vis des populations. Babacar Niang a perdu son neveu dans la tragédie de ce 17 septembre. Regardez !!!