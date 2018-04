URGENT - Décès du bassiste du Super Etoile Habib Faye

La musique sénégalaise encore en deuil. Habib Faye, le bassiste, claviériste, compositeur et producteur nommé au grammy du Sénégal et surtout connu comme directeur musical du Super Étoile de Dakar de Youssou N'Dour est décédé à Paris, des suites d'une maladie. Il était l'un des bassistes africains les plus talentueux du dernier quart de siècle.