URGENT - Le Commissaire Sangharé serait relevé de ses fonctions

Selon une information livrée par nos confrères de i-Radio, le Commissaire Sangharé a été relevé de ses fonctions après la diffusion d’une vidéo ce jeudi 15 août de lui et d’autres hommes présentés comme des agents de police, brutalisant et embarquant un Docteir en Pharmacie.



A préciser que le Commissaire Sangharé n’a pas été radié. Il est toujours policier avec le grade de commissaire. Seulement il ne dirige plus le commissariat des Parcelles Assainies.