Sénégal-Japon : Bassirou Diomaye Faye célèbre 65 ans de coopération et présente la Vision Sénégal 2050 à Osaka

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi 25 août 2025 la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka-Kansai. L’événement, marqué par un Forum économique international, a rassemblé hauts responsables, investisseurs et partenaires stratégiques autour d’un objectif commun : approfondir les relations bilatérales et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.Dans son intervention, le Chef de l’État a rappelé que « le Sénégal et le Japon partagent 65 ans de coopération exemplaire », avant de mettre en avant les priorités de développement de son pays. Le secteur énergétique figure en première ligne, avec une ambition d’atteindre 40 % d’énergies renouvelables dans le mix national d’ici 2030. L’agro-industrie a également été citée comme levier stratégique, à travers la valorisation des terres arables et la transformation locale des produits agricoles.Le Président a souligné l’importance des infrastructures et du numérique pour faire du Sénégal un hub logistique régional, tout en renforçant la connectivité. En matière de santé et d’innovation, il a insisté sur la souveraineté pharmaceutique et le développement de la télémédecine. « Notre jeunesse qualifiée et dynamique constitue un capital humain décisif pour porter cette ambition », a-t-il affirmé.Inscrites dans la Vision Sénégal 2050, ces orientations traduisent une volonté d’édifier une économie inclusive, compétitive et résiliente. Le Chef de l’État a par ailleurs réaffirmé la détermination du gouvernement à soutenir le secteur privé dans un cadre réformé, stable et attractif.En conclusion, Bassirou Diomaye Faye a donné rendez-vous aux partenaires économiques à Dakar, les 7 et 8 octobre 2025, lors du Forum Invest in Senegal, pour sceller « des partenariats gagnant-gagnant au service d’une croissance partagée ».