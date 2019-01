URGENT - Les Khalifistes envahissent la police de Dieupeul pour...

Au moment où ces lignes sont publiées, des dizaines de militants de Khalifa Sall ont envahi les locaux du commissariat de police de Dieupeul. Moussa Taye (en boubou bleu sur cette photo prise par une équipe de PressAfrik sur place) et ses camarades sont venus s’enquérir de la situation des jeunes arrêtés dans les manifestations d’hier lundi à leur Quartier Général sis en face des deux voies de Sacré Coeur 3.



Selon les informations colportées par nos reporters, ils sont trois à avoir été arrêtés. L’un est actuellement détenu à la police de Dieupeul et il serait le président des étudiants Khalifistes et les deux autres à la police de Grand-Yoff, où des bus Dakar Dem Dikk ont été caillassés. Ils vont être déférés d’un moment à l’autre, si l’on en croit le Coordonnateur des jeunes.