URGENT - Touba donne 200 millions à l’Etat pour lutter contre l’épidémie du Coronavirus et appelle les talibés Mourides mettre la main à la poche

Le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké ne compte pas laisser l’Etat du Sénégal seul dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19. Son porte-parole Serigne Basse Abdou Khadre a annoncé ce jeudi soir avoir remis la somme de 200 millions au président de la République, qui à son tour a ordonné que cet argent arrive entre les mains des autorités sanitaires en charge de lutter contre la maladie.



Le Khalife a également recommandé à tous les talibés mourides de mettre la main à la poche pour soutenir l’Etat dans sa lutte contre ladite épidémie.



Serigne Bass Abdou Khadr n’a pas évoqué les cas confirmés de Coronavirus à Touba et ne s’est non plus pas expressément exprimé sur une annulation du Magal de Kazu Rajab (qui célèbre la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième Khalife des mourides). Toutefois, il a cité l’exemple de la Mecque qui a suspendu le petit pèlerinage et des autres pays étrangers qui ont annulé des rassemblements pour cause de Coronavirus. Il également cité un Hadith (tradition du prophète Mohamed PSL) sur la conduite à tenir en cas d’épidémie. Qui consiste à confiner les pays où résident les personnes contaminées. Et à faire en sorte que les étrangers ne s’y rendent pas.



Serigne Bass de préciser également dans sa déclaration à la presse que Touba était disposé à accompagner les autorités politiques dans toutes les mesures prises pour éviter la propagation de la maladie.