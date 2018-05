URGENT - Une fatwa d'Al Qaïda contre tous les pays accueillant des entreprises françaises de la Libye jusqu'à...

Le groupe terroriste Al Qaïda va diffusé une fatwa de deux pages pour mettre en garde les musulmans qui vivent dans les zones où sont implantées des entreprises occidentales et plus particulièrement les entreprises françaises de la Libye jusqu'en Mauritanie, pays frontalier du Sénégal qui abrite également plusieurs entreprises françaises.



D'après le spécialiste des questions terroristes de la chaîne France24, Wassim Nasr c'est la branche AQMI qui est l'auteure de cette alerte rouge.



#AlQaeda s'apprête à diffusé user un com (2pages) menaçant « les entreprises occidentales et en particulier de France depuis la Libye jusqu’en Mauritanie... qui pillent c pays... ceci pour s’attaquer à la source de la corruption des gouvernements locaux incapables », a-t-il écrit sur son compte Twitter avant d'ajouter :



"AQMI Al Qaeda affirme que « ce com s’adresse aussi aux musulmans, qu’ils restent loin des entreprises et institutions pr s’épargner les dommages prévus »



Wassim Nasr de conclure : "Le com AQMI Al Qaeda menaçant les entreprises occidentales et particulièrement françaises a été diffusé par son bras médiatique al-Andalous à 20:04"