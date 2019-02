URGENT - Wade est prêt à renoncer à sa décision de boycotter l'élection présidentielle

Me Abdoulaye Wade est prêt à revenir sur sa décision de saboter la tenue de l'élection présidentielle du 24 février 2019. L'information a été donnée par Bougane Gueye Dany, leader du mouvement Geum Sa Bopp et non moins membre de la coalition Idy 2019, qui s'est entretenu avec le "Pape du Sopi" ce mercredi dans un hôtel dakarois.



A son arrivée à Dakar, le 7 février dernier, le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) avait appelé les Sénégalais à brûler leurs cartes d'électeurs et à se rendre dans les bureaux de vote à la veille du scrutin pour y mettre le feu. Selon lui, le régime en place a déjà faussé les règles du jeu et va s'auto-proclamer vainqueur de la Présidentielle au soir du 24 février 2019.



Selon Bougane Gueye, Abdoulaye Wade a accepté de voir d'autres voies et moyens pour faire chuter Macky Sall du pouvoir. Reste à savoir si le patron de D-Média a été assez convaincant pour emmener Wade à soutenir son candidat Idrissa Seck.



On n'en saura un peu plus dans quelques instants, puisque le vieux doit présider le réunion du Comité directeur du Pds.