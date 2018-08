USA: Un neveu de Léopold Sédar Senghor risque « 10 ans de prison pour obtention illégale de la nationalité américaine »

Arrêté la semaine dernière, Marco Senghor, propriétaire d’un populaire restaurant à San Francisco, plaidé « non coupable » et « nié avoir fait de fausses déclarations » dans sa demande de naturalisation en 2009, devant les enquêteurs de l’immigration.



« J’ai engagé un avocat pour me présenter et j’ai hâte de comparaître devant le tribunal », a renseigné le neveu de Senghor qui poursuit: « l’avenir du (restaurant) que nous avons construit ensemble est incertain, mais je me suis engagé à le préserver. Je vous tiendrai au courant de l’évolution de mon dossier », a-t-il indiqué dans un post.