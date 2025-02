USAID : Reprise urgente des services contre la tuberculose, le paludisme et la santé néonatale

Les efforts d'aide financés par les États-Unis pour s'attaquer à des maladies telles que le paludisme, ainsi que pour prévenir la mort des nouveau-nés et traiter la malnutrition grave devraient reprendre, selon une note du gouvernement américain consultée par Reuters.



Le président Trump a décidé de geler l'aide internationale tout en entreprenant une évaluation de 90 jours quelques heures après son entrée en fonction le mois dernier. Le secrétaire d'État Marco Rubio a émis une dérogation une semaine plus tard, précisant que les efforts « de sauvetage » étaient exemptés pendant cette période, mais les organisations sur le terrain n'ont toujours pas compris ce qui était inclus.



« Ces activités vitales doivent reprendre ou se poursuivre dans les 30 prochains jours de la pause de 90 jours de l'aide étrangère pour éviter une mortalité imminente parmi les bénéficiaires de l'USAID », indique la note.



Le document énumère les activités visant à lutter contre la tuberculose, le paludisme, les risques aigus de mortalité maternelle et infantile, y compris la malnutrition aiguë sévère, et d’autres maladies et problèmes de santé potentiellement mortels.



Il a également déclaré que les efforts visant à lutter contre les épidémies de maladies, notamment la fièvre aphteuse, la grippe aviaire et le virus Ebola, devraient reprendre, ainsi que les activités de la chaîne d'approvisionnement mondiale en matière de santé.



L'USAID n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La note est datée du 4 février et a été approuvée par courrier électronique le 6 février. Un groupe d'aide a déclaré l'avoir reçue vendredi.



Toutefois, deux sources ont déclaré qu'il n'était toujours pas clair ce qui pourrait redémarrer, et avec quel financement, en particulier compte tenu de l'affaiblissement de l'USAID à Washington et dans le monde.



Martin Edlund, PDG de Malaria No More, une organisation mondiale à but non lucratif basée à Washington, a déclaré que la note constituait une étape importante vers la reprise des programmes.



« Même des interruptions de courte durée de la prévention et du traitement du paludisme peuvent conduire à des épidémies et à des décès », a-t-il dit. Il a toutefois ajouté que des ordres de « reprise des travaux » devraient également être donnés à tous les programmes pour commencer la pulvérisation à l'intérieur des habitations, la distribution de moustiquaires, le dépistage et le traitement du paludisme.



Une note de clarification distincte, datée du 6 février, a également tenté de donner plus de détails sur une dérogation émise la semaine dernière pour le Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR ). Elle précise que les soins, le traitement et la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant « devraient reprendre dès que possible ».