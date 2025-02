USSEIN : Les étudiants en marche pacifique ce lundi pour exiger le respect de leurs droits

Face à l'absence de réponses à leurs revendications, la Coordination des amicales de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima NIASS (USSEIN) appelle à une marche pacifique ce lundi 3 février à 10h. À cette occasion, les étudiants décrètent une cessation des activités pédagogiques pour permettre une mobilisation générale.



Dans un communiqué, la coordination souligne que cet événement est l'occasion pour tous les étudiants de l'USSEIN, sans exception, de se faire entendre. « Il ne s'agit pas seulement d'une action menée par les délégués, mais d'une mobilisation collective pour défendre nos droits communs. Nous comptons sur chacun de vous pour participer activement à cette marche et faire en sorte qu'elle reflète l'importance de notre lutte », peut-on lire.



L'objectif est clair : faire entendre leur voix et exiger des réponses concrètes. La Coordination appelle donc à une participation massive



« Il est crucial que nous soyons nombreux pour faire entendre notre voix et montrer que nos droits doivent être respectés ».

Unis dans leur engagement, les étudiants de l'USSEIN comptent sur cette mobilisation pour obtenir un gain de cause.

« Ensemble, faisons front pour défendre nos droits et obtenir les réponses que nous méritons! ».