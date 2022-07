Uber Files: Une fuite massive révèle comment les grands politiciens ont secrètement aidé Uber

Ils détaillent l'aide considérable qu'Uber a reçue de dirigeants tels qu'Emmanuel Macron et l'ex-commissaire européenne Neelie Kroes.

Ils montrent également comment l'ancien patron de la société de taxis a personnellement ordonné l'utilisation d'un "kill switch" pour empêcher la police d'accéder aux ordinateurs.



Uber affirme que son "comportement passé n'était pas conforme aux valeurs actuelles" et qu'il s'agit aujourd'hui d'une "entreprise différente".

Les fichiers Uber sont une mine de plus de 124 000 enregistrements, dont 83 000 e-mails et 1 000 autres fichiers impliquant des conversations, couvrant la période 2013 à 2017.



Ils ont été divulgués au Guardian et partagés avec le Consortium international des journalistes d'investigation et un certain nombre d'organisations médiatiques, dont BBC Panorama. Ils révèlent, pour la première fois, comment un effort de lobbying et de relations publiques de 90 millions de dollars par an a recruté des politiciens amicaux pour l'aider dans sa campagne visant à perturber l'industrie du taxi en Europe.



Alors que les chauffeurs de taxi français organisaient des manifestations parfois violentes dans les rues contre Uber, M. Macron - désormais président - était en bons termes avec le patron controversé d'Uber, Travis Kalanick, et lui a dit qu'il réformerait les lois en faveur de l'entreprise.



Les méthodes commerciales impitoyables d'Uber étaient bien connues, mais pour la première fois, les fichiers donnent une vue intérieure unique des efforts déployés pour atteindre ses objectifs.

Ils montrent comment l'ex-commissaire numérique de l'UE Neelie Kroes, l'une des plus hautes responsables de Bruxelles, était en pourparlers pour rejoindre Uber avant la fin de son mandat – puis a secrètement fait pression pour l'entreprise, en violation potentielle des règles d'éthique de l'UE.



À l'époque, Uber n'était pas seulement l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde - c'était l'une des plus controversées, poursuivie par des affaires judiciaires, des allégations de harcèlement sexuel et des scandales de violation de données.

Finalement, les actionnaires en ont eu assez et Travis Kalanick a été expulsé en 2017.



Uber affirme que son remplaçant, Dara Khosrowshahi, a été "chargé de transformer tous les aspects du fonctionnement d'Uber" et a "mis en place les contrôles rigoureux et la conformité nécessaires pour fonctionner en tant qu'entreprise publique".