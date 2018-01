Ucad : Des étudiants en Master 2 délogent leurs camarades des amphis et réclament la venue de Mary Teuw Niane

Le Réseau sénégalais des étudiants pour les performances et les compétences universitaires a décrété un mot d'ordre de grève ce vendredi avant de vider tous les amphithéâtres de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des étudiants en Master 2, qui se démarquent de ceux qui avaient déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur Mary Teuw Niane, persona non grata au sein de l'Ucad, ont étalé un chapelet de doléances.



"Nos griefs sont tellement nombreux qu'ils tombent en en flot dans un désordre. Les bourses non payés, et cela concerne surtout le étudiants en Master 2. Beaucoup de camarades ont suspendu leurs mémoires parce que n'ayant pas les moyens pour effectuer leurs enquêtes de terrain. A cela s'ajoute le non paiement des subventions allouées aux étudiants en Master 2", a déploré Mamadou Saliou Sow, président dudit réseau.



Il poursuit en réclamant le paiement intégral des bourses et subventions dans les meilleurs délais. Sans quoi, leur mouvement d'humeur va se poursuivre jusqu'à la réaction des autorités étatiques.



Sow d'appeler ses camarades à laisser Mary Teuw Niane entrer à l'université pour pouvoir lui exposer leurs doléances.