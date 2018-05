Ucad : les étudiants de la Fac de Droit se rangent derrière leurs camarades de l'Ugb

Les étudiants de la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont refusé de reprendre les cours ce mercredi. Ils désavouent le porte-parole du collectif des étudiants, Franck Daddy Diatta, qui a annoncé la fin de leur grève illimitée et se rangent derrière leurs camardes de l'Université Gaston Berger.



Ils réclament la lumière sur la mort de Fallou Sène, tué lors d'affrontements entre étudiants de l'université Gaston Berger (Ugb) de Saint Louis et le départ des ministres qui seraient impliqués dans la crise ayant abouti à ce drame, en l’occurrence, Amadou Bâ Finance(s), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur) et Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur).