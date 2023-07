Ukraine: Volodymyr Zelensky à la rencontre des soldats engagés dans la contre-offensive à Bakhmout

« Aujourd'hui, je suis ici pour féliciter nos soldats pour leur jour professionnel et rendre hommage à leur force », a indiqué Volodymyr Zelensky sur Telegram pendant sa visite aux troupes ukrainiennes autour de Bakhmout. Le président ukrainien a remis des décorations à plusieurs soldats des forces spéciales ukrainiennes engagés dans la contre-offensive autour de la ville. Il précise ne pas avoir le droit de dévoiler les opérations actuelles des forces spéciales, mais a salué leur travail « vraiment héroïque ».



Il s’est également entretenu avec le commandement des troupes sur le terrain, alors que l’armée ukrainienne effectue des progrès autour de Bakhmout, cette ville qui avait été conquise par les Russes au printemps.



Une première prise depuis des semaines

« Voilà notre sud et nos gars », a simplement commenté Volodymyr Zelensky, en publiant samedi des photos de soldats ukrainiens, qui venaient de planter le drapeau bleu et jaune à Staromaiorske, une petite localité du sud du Donbass, qui a été libérée vendredi par les hommes le 35e brigade de marine, ainsi que par le bataillon volontaire Arei.



Staromaiorske est la première prise ukrainienne depuis plusieurs semaines, dans l’axe stratégique de progression en direction de Marioupol. Sa libération après plusieurs jours de combats extrêmement intenses constitue un succès majeur, car le village est situé sur la deuxième des trois lignes de fortification russes construites dans la région. C’est donc un poste de défense stratégique de l’armée russe qui tombe.



L’objectif suivant est la bourgade de Staromlynivka, sur la troisième ligne, et ensuite les ouvrages de fortification seront moins nombreux sur les 80 kilomètres pour rejoindre la Mer d’Azov.



Plus à l’ouest, dans la région de Zaporijjia, l’armée ukrainienne a lancé plusieurs unités mécanisées pour contourner le village Robotiné, en direction de la ville stratégique de Tokmak. Les combats y front toujours rage alors que là encore l’armée de Kiev tente de percer le dispositif fortifié des Russes. Ces gains peuvent paraitre encore très limités, mais ils confirment la stratégie de Kiev, affaiblir au maximum l’ennemi, ouvrir la voie, avant de pouvoir engager massivement les brigades restées en réserve.