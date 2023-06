Ukraine: Washington annonce une nouvelle aide militaire, surtout de défense antiaérienne, de 2 milliards de dollars

Les États-Unis ont annoncé ce vendredi 9 juin 2023 une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine, qui concerne principalement des équipements de défense antiaérienne et des munitions, d'environ 2 milliards de dollars. Cela «illustre l'engagement continu en faveur des capacités critiques à court terme de l'Ukraine et des capacités durables des forces armées ukrainiennes pour défendre leur territoire et lutter contre l'agression russe sur le long terme», a précisé le Pentagone dans un communiqué.