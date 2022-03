Ukraine: assiégée par les Russes, la ville de Marioupol annonce vouloir évacuer ses civils

Le port stratégique de Marioupol, assiégé par les troupes russes, a annoncé dimanche vouloir évacuer ses civils, au lendemain d'une tentative infructueuse à cause d'intenses bombardements russes. "L'évacuation des civils commencera à 12 h" (10 h GMT), a indiqué la mairie.



Selon un rapport de l'état-major ukrainien, l'armée russe poursuit son offensive, "concentrant ses principaux efforts sur les environs des villes de Kiev, Kharkiv (est) et Mykolaïv (sud)".



Le nombre de personnes fuyant le conflit en Ukraine a dépassé la barre de 1,5 million, constituant la crise de réfugiés la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'ONU.



Vladimir Poutine a affirmé que les sanctions imposées à son pays s'apparentaient "à une déclaration de guerre" et a mis en garde contre une éventuelle perte par l'Ukraine de son "statut d'État" si les autorités ukrainiennes ne changent pas de politique.



Un troisième round de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se déroulera lundi.



Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira une nouvelle fois en urgence lundi sur la crise humanitaire.



Les géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard ont annoncé qu'ils suspendaient leurs opérations en Russie.



Plus de 1,37 million de personnes ont déjà fui le pays, selon l'ONU. Cet exode suscite une forte mobilisation, notamment dans les États voisins comme la Moldavie, où le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé samedi soir.