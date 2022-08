Ukraine: de nouvelles frappes russes sur Kharkiv et sa région font quatre morts

Quatre personnes ont été tuées et 20 blessées ce matin dans des frappes russes ayant touché Kharkiv et une autre ville proche, dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités régionales, au lendemain de frappes ayant fait sept morts.





"Autour de 04h30 (01h30 GMT), l'ennemi a lancé huit missiles de la ville de Belgorod (en Russie) vers Kharkiv", a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov, indiquant que ces missiles s'étaient abattus sur plusieurs quartiers de la ville.



"Dans le quartier de Slobidsky, un des missiles a touché un immeuble résidentiel. Le bâtiment est partiellement détruit. Selon les données préliminaires, deux personnes sont mortes, 18 ont été blessées dont deux enfants", a-t-il indiqué.



Il a ajouté qu'une attaque de missiles avait aussi touché la ville de Krasnograd vers 04h00, environ 80 kilomètres au sud de Kharkiv, faisant deux autres morts. "Plusieurs immeubles résidentiels ont été détruits, plus de 10 bâtiments endommagés. Deux civils ont été tués, deux blessés dont un enfant de 12 ans", a-t-il indiqué.



Ces frappes interviennent alors que le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'ukrainien Volodymyr Zelensky doivent se rencontrer jeudi à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.



Mercredi soir, sept personnes selon un bilan actualisé avaient déjà été tuées dans un bombardement russe sur Kharkiv. Située à une quarantaine de kilomètres de la frontière avec la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, est régulièrement pilonnée par l'armée russe depuis le début de l'invasion fin février, mais les troupes de Moscou n'ont jamais réussi à prendre la ville.