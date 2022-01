Ukraine: l'UE ne suit pas les États-Unis qui rappellent les familles de diplomates

L'Union européenne ne voit pas de raison de dramatiser les tensions entre l'Ukraine et la Russie et ne compte pas suivre les Etats-Unis qui appellent les familles de leurs diplomates, a annoncé lundi le chef de la diplomatie européenne. « Je pense qu'il ne faut pas dramatiser la situation et que nous devons quitter l'Ukraine, à moins que les États-Unis ne nous fournissent des informations qui justifient cette décision », a déclaré Josep Borrell avant un entretien en visioconférence avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.