Ukraine: la Russie met en garde tout cargo céréalier en mer Noire

Après les frappes qui ont visé le port d'Odessa, détruisant des entrepôts de grain, Moscou considère, depuis ce mercredi, tout navire se dirigeant vers un port ukrainien de la mer Noire comme militaire, indépendamment de son pavillon.



C'est la conséquence du non-renouvellement de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes qui met fin aux corridors démilitarisés mis en place il y a un an. Un retour au statu quo ante, que Vladimir Poutine impute aux Occidentaux.



Car à ses yeux, Moscou a fait preuve d'une extrême patience en renouvelant l'accord à plusieurs reprises avec l'espoir de voir les Occidentaux mettre en œuvre les clauses qui concernaient la Russie.



Le président russe a souligné qu'il attendait désormais des actions concrètes sur l'application de l'intégralité des clauses concernant la Russie pour reprendre les négociations et non pas de nouvelles promesses.



Il a encore ajouté que Moscou était prêt à remplacer les quantités de céréales ukrainiennes exportées, et même de les fournir gratuitement aux pays pauvres. Une façon de mettre les Occidentaux devant leurs responsabilités en se dédouanant de toute responsabilité sur la dégradation de la situation en mer Noire.