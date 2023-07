Ukraine : un ancien haut responsable de la sécurité accusé de trahison

Les autorités ukrainiennes ont inculpé un ancien haut responsable des services de sécurité pour trahison, a annoncé lundi l'agence nationale de renseignement de Kyiv, témoignant des efforts déployés pour éliminer les espions russes de l'intérieur.



Oleh Koulinitch, qui dirigeait le service de sécurité ukrainien (SBU) en Crimée, a été arrêté en juillet dernier, accusé d'avoir recruté d'autres agents favorables à la Russie sur ordre de Moscou.



Selon les enquêteurs, Oleh Koulinitch travaillait pour le Service fédéral de sécurité russe (FSB) et il était supervisé par d'autres anciens fonctionnaires ukrainiens ayant fait défection pour Moscou.



"C'est un signal clair à tous ceux qui travaillent pour l'ennemi : le SBU vous trouvera sans aucun doute et vous fera répondre de vos actes", a déclaré Vasyl Malyouk, chef du SBU, qui a supervisé l'arrestation d'Oleh Koulinitch, dans un communiqué.



Reuters n'a pas été en mesure de joindre Oleh Koulinitch pour un commentaire. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 15 ans de prison.



Le président Volodimir Zelensky avait salué l'année dernière l'arrestation de d'Oleh Koulinitch comme faisant partie d'un processus d'"auto-purification".



Volodimir Zelensky avait également limogé le chef du SBU de l'époque, Ivan Bakanov, ainsi que le procureur général de l'Ukraine, en citant des dizaines de cas de collaboration entre des membres de leurs agences.



Les autorités ukrainiennes enquêtent également sur Andri Naumov, un ancien chef du département de la sécurité intérieure du SBU, qui a été retrouvé en Serbie l'année dernière dans une voiture remplie d'argent liquide et d'émeraudes, selon la police.



Reuters n'a pas pu joindre Andri Naumov pour un commentaire.