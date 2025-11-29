Umaro Sissoco Embaló quitte Dakar pour Brazzaville

Confronté à un climat politique devenu délicat à Dakar, l’ancien président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló a quitté le Sénégal pour le Congo, rapporte Jeune Afrique. Il a atterri à Brazzaville dans la nuit du vendredi au samedi 29 novembre, à bord d’un avion affrété par la présidence congolaise, accompagné d’une douzaine de proches et membres de sa famille.Selon Jeune Afrique, la présence d’Umaro Sissoco Embaló au Sénégal alimentait une vive controverse, sur fond de tensions autour de la crise politique en Guinée-Bissau. Le président Bassirou Diomaye Faye avait accepté de l’accueillir, tout en appelant à « un retour à l’ordre constitutionnel » et en réaffirmant, via le ministère des Affaires étrangères, la volonté de Dakar de contribuer à la médiation engagée par la Cedeao.Mais cette position a été publiquement contestée la veille par le Premier ministre Ousmane Sonko, devant l’Assemblée nationale. « Tout le monde sait que ce qui s’est passé en Guinée-Bissau est une combine. Le processus doit aboutir et les résultats des élections doivent être publiés », a-t-il déclaré lors des questions d’actualité au gouvernement.D’après le journal, ces divergences au sommet de l’État rendaient le séjour d’Embaló « difficilement tenable » au Sénégal. Son départ pour Brazzaville serait motivé par des considérations humanitaires et un souci d’apaisement.